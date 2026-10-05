В России растет интерес к подержанным премиум-авто

«Авито Авто»: спрос на премиум-авто с пробегом вырос на 16% в России

Количество запросов на машины премиум‑класса в России за январь–август 2026 года выросло на 15,6%, а спрос на люксовые автомобили увеличился на 6,5% за год. Об этом рассказали эксперты «Авито Авто», которые изучили спрос на автомобили премиальных и люксовых брендов в сервисе «Селект».

По данным экспертов, пользователи всё чаще рассматривают премиальные автомобили с пробегом: в январе–августе спрос на такие машины вырос на 15,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя стоимость автомобиля составила 6 млн рублей. Наиболее активно пользователи рассматривали автомобили бренда Porsche (спрос +34%). В пятерку марок с высокой динамикой также вошли Exeed (+16,3%), Mercedes-Benz (+14,8%), Genesis (+12,2%) и Zeekr (+11,5%).

Среди отдельных моделей особенно выделяется китайский Exeed RX, который за год стал на 65,4% более востребован. Следом идут Mercedes-Benz GLE (+64,5%) и Lexus RX (+63,9%), а замкнули пятерку BMW X4 (+45,3%) и BMW 3 серии (+35,8%). В число самых популярных премиум-марок вошли как немецкие Mercedes-Benz, BMW, Audi, так и китайские Exeed и Tank. При этом в списке самых востребованных моделей преобладают машины из Германии: BMW 5-й серии, Mercedes-Benz E-класса и BMW X5. Далее в рейтинге расположились Lexus RX и Mercedes-Benz GLE.

Вместе с тем в 2026 году пользователи стали активнее интересоваться и люксовыми автомобилями. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на такие машины увеличился на 6,5%, а средняя стоимость составила 30,5 млн рублей. В модельном ряду выделяется Rolls-Royce Cullinan, который за год стал востребованнее в 2,8 раза. В топ автомобилей с высокой динамикой спроса также вошли Bentley Flying Spur (+91,3%), Ferrari SF90 Stradale (+73,5%) и Rolls-Royce Ghost (+2,5%).

Самым популярным автомобилем на рынке стал Rolls-Royce Cullinan со средней ценой 44,3 млн рублей. Следом расположились кроссовер Lamborghini Urus со средней ценой около 28,7 млн рублей и представительский седан Rolls-Royce Ghost (28,1 млн рублей). В топ востребованных авто также вошли суперкар Lamborghini Huracan (25,6 млн рублей) и купе Bentley Continental GT (17,7 млн рублей).

О том, как автобренды меняли цены в сентябре, «За рулем» рассказал в отдельном обзоре.

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