В продаже появился УАЗ Патриот 2012 года почти без пробега: называем цену

УАЗ Патриот 2012 года с пробегом 4600 км продают в Барнауле за 1,3 млн рублей

На вторичном рынке появился УАЗ Патриот 2012 года выпуска, который за всю свою жизнь прошел совсем немного. Объявление размещено на «Авто.ру», и, судя по описанию, машина все это время принадлежала одному владельцу.

С 2012 по 2015 год внедорожник выезжал только летом – для поездок на дачу. За эти сезоны он накатал порядка 4000 км. Дальше автомобиль отправился в сухой гараж, где за последующие годы к одометру добавилось лишь 600 км. Кстати, в теплое время года он и эксплуатировался – других поездок не было.

Под капотом – 2,7-литровый бензиновый агрегат на 128 л.с., работающий в паре с пятиступенчатой механикой. Привод, разумеется, полный. Продавец уверяет: машина на ходу, в авариях не участвовала. Правда, кузов не идеален – есть небольшие точечные сколы.

В грузовом отсеке установлены два дополнительных откидных сиденья. Владелец также отмечает, что в те годы УАЗ ставил на сборку импортные комплектующие.

А вот новые УАЗы с 1 октября заметно прибавили в цене, о чем «За рулем» уже рассказал.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!