BMW готовит масштабное обновление модельного ряда

BMW планирует выпустить в Китае 13 новых машин до конца 2028 года

Планами по обновлению линейки для Китая BMW поделилась в документах к мероприятию Capital Markets Day 2026 – на них обратило внимание издание IT Home. Речь идет о горизонте до конца 2028 года.

Подтвержденные премьеры в Китае

Первой в списке стоит удлиненная версия электрического iX3. Ее запуск намечен на четвертый квартал 2026 года.

Начало 2027-го выглядит куда насыщеннее: в первом квартале на китайский рынок выйдут удлиненный i3, новая 7-я серия и полностью электрический i7, а вместе с ними – новое поколение X5 и электрический iX5.

Со второго по четвертый квартал 2027 года компания собирается показать еще четыре модели. Их названий в документах пока нет.

Что может появиться в 2027 году

По версии BMWBlog, одной из неназванных новинок способна стать удлиненная модификация нового iX1. Для Китая такая версия с увеличенной колесной базой обозначена индексом NB6.

Другой вариант – BMW 3-й серии с удлиненной базой. Глобальная версия модели носит индекс G50, китайская – G58. Как пишет BMWBlog, выпуск могут наладить на заводе BMW Brilliance в Шэньяне с апреля 2027 года, а на старте предложат 325L и 330L с 2,0-литровым турбомотором B48.

Не исключено и обновление нынешней 5-й серии вместе с электрическим i5 в удлиненном исполнении. Согласно Autohome, обновленная 5-я серия G60 может дебютировать в марте 2027-го, а версии G68 с увеличенной колесной базой – в мае.

Среди тех же четырех безымянных моделей BMWBlog допускает появление электрического iX4. Не сбрасывают со счетов и первую машину BMW Alpina: ее запуск в 2027 году компания подтверждала ранее. На 2028 год запланировано еще пять премьер для Китая, однако о них не известно ничего конкретного.

О том, как автобренды меняли цены в сентябре, «За рулем» рассказал в отдельном обзоре.

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