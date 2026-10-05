Фатальные ошибки осени: почему сентябрь — пик смертельных выездов на встречку

Судэксперт: летом расслабились — осенью теряем навыки, спешим и недооцениваем риск

Статистика показывает, что в конце августа и сентябре вероятность того, что выезд на встречку закончится трагедией, максимальная. Причины этого не только погода (дожди, туманы, листопад), но и комплекс психофизиологических факторов, а также возросшая нагрузка на зрение водителя. Вот что по этому поводу говорят специалисты.

Бирюкова Елена, судебный эксперт и гендиректор ООО «Волгоградский Центр Экспертизы»:

– Исходя из собственной практики судебного эксперта-автотехника, могу пояснить, что в августе-сентябре рост трагедий при выезде на встречку обусловлен не только погодой (дожди, туманы, опавшие листья, сокращение светового дня), но и комплексом психофизиологических факторов. После летнего расслабления водители теряют навыки, спешат, недооценивают риск. Усталость, начало учебного года, увеличение трафика, сезонная перестройка организма снижают внимание. Погода лишь усиливает последствия ошибок.

Причины: переоценка своего мастерства, недооценка опасности, спешка, эффект «стада», низкая культура вождения, алкоголь. Водитель рассчитывает на «авось», не осознавая, что при ограниченной видимости время реакции и тормозной путь не оставляют шансов.

Если вы пассажир, а водитель обгоняет «вслепую», корректно, но настойчиво скажите об опасности, попросите снизить скорость и не обгонять. Если не помогает – потребуйте остановки и выйдите. Закрыть глаза и надеяться – плохая стратегия: вы не снижаете риск, а лишь увеличиваете его.

В Федеральной сети салонов оптик «Счастливый взгляд» корреспонденту «За рулем» пояснили, что осенью нагрузка на зрение водителя существенно возрастает, что нередко является причиной аварийных ситуаций. Световой день становится короче, поэтому чаще приходится садиться за руль в сумерках и темноте. Туман, дождь и мокрый асфальт дополнительно ухудшают условия видимости: снижается контрастность, свет сильнее рассеивается, а отражения от дороги и фар встречных автомобилей создают блики.

В результате водителю сложнее вовремя заметить пешехода, дорожную разметку или препятствие, а также точно оценить расстояние до других объектов. Особенно заметны такие трудности у людей с некорригированной или недостаточно скорректированной близорукостью и астигматизмом.

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