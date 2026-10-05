Названы распространенные ошибки при шиномонтаже зимних колес

Эксперт Олег Марков перечислил ошибки при установке зимних шин

Олег Марков, технический эксперт холдинга «Кордиант», назвал самые частые промахи, которые допускают при установке зимней резины. Перечень получился внушительным.

Начать с того, что мастера на СТО нередко берут монтировку без защитных пластиковых накладок. Итог предсказуем: диски и сама резина получают повреждения.

Давление внутри шины – тема, которую многие попросту игнорируют или выставляют неверно. Спущенное колесо стирается куда активнее, а значит, прослужит меньше отведенного ему срока.

Грязь тоже доставляет хлопот, причем там, где ее вроде бы и не ждешь. Колеса и ступицы машины перед монтажом нужно очищать: скопившиеся на этих элементах загрязнения искажают результаты балансировки. Дальше – биение на скорости и посторонние звуки. Отдельная история – колесные вентили: если их вовремя не поменять, шина способна спустить прямо на ходу.

Наконец, затягивание колесных болтов на глаз, да еще с максимальным усилием. Казалось бы, чем крепче, тем надежнее, но на деле при последующем снятии колес открутить крепеж становится проблемой. В худшем случае резьба будет сорвана.

Как всего этого избежать? Марков советует выбирать крупные сервисные центры, где работает современное откалиброванное оборудование и соблюдаются установленные стандарты. Такие точки дают гарантию на свои работы.

О том, какие шины сегодня действительно надежны, «За рулем» уже рассказывал.

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