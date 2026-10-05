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Назовите лучший автомобильный аккумулятор РФ

Меньше месяца осталось до окончания голосования за номинацию «АКБ» в рамках премии потребительского доверия «За рулем», и вы все еще можете повлиять на судьбу чемпионов.

В первом туре голосования подписчики и читатели «За рулем» уже выбрали 10 достойнейших брендов аккумуляторных батарей. Обязательно ознакомьтесь с ним:

  • Аком
  • Зверь
  • Исток
  • Курский
  • Тюмень
  • Forse
  • Furukawa
  • Mutlu
  • Topla
  • Zubr

А сейчас именно вы можете назвать лучшего из лучших!

Для этого голосуйте по ссылке и определяйте чемпионов.

Назовите лучший автомобильный аккумулятор РФ

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

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