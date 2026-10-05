Назовите лучший автомобильный аккумулятор РФ
Меньше месяца осталось до окончания голосования за номинацию «АКБ» в рамках премии потребительского доверия «За рулем», и вы все еще можете повлиять на судьбу чемпионов.
В первом туре голосования подписчики и читатели «За рулем» уже выбрали 10 достойнейших брендов аккумуляторных батарей. Обязательно ознакомьтесь с ним:
- Аком
- Зверь
- Исток
- Курский
- Тюмень
- Forse
- Furukawa
- Mutlu
- Topla
- Zubr
А сейчас именно вы можете назвать лучшего из лучших!
Для этого голосуйте по ссылке и определяйте чемпионов.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube