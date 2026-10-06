Китай ужесточит экспорт машин: что изменится для россиян

Как Китай ужесточил требования к вывозу автомобилей с 2027 года

Китай вводит новые требования к экспорту автомобилей, которые могут усложнить поставки моделей в Россию. Станет сложнее привезти популярные сейчас модели глобальных брендов, официально не представленные на российском рынке.

С 2026 года автомобиль можно вывезти из Китая без согласия производителя, только если он находился на учете в стране более 180 дней, – такие машины будут считаться подержанными даже с нулевым пробегом. Для экспорта новых автомобилей требуется разрешение завода. С 2027 года вводится дополнительное требование: для экспорта производители должны будут подтверждать наличие сервисной инфраструктуры за пределами Китая, включая возможность обслуживания, ремонта и поставок запчастей. В ряде случаев регулятор может запрашивать документы, данные о персонале и оснащении сервисов.

Как рассказал основатель E.N. Cars Евгений Забелин, уже сейчас часть машин фактически запрещена к экспорту, включая востребованные в России модели Xiaomi. Ограничения действуют и в отношении автомобилей BYD, Mercedes-Benz и BMW, хотя для них существуют обходные схемы, отметил специалист.

Усложнение процедур приведет к росту затрат на логистику и хранение, что означает потенциальное увеличение цен. Цены могут вырасти и до 2027 года, если возникнет ажиотаж, как в 2025 году перед изменением методики расчета ставки утильсбора, отметила гендиректор Frank Auto Ирина Франк. Она объяснила, что для ускорения вывоза импортеры переоборудуют машины, а в России возвращают им заводской вид. С 2027-го для переоборудованных авто также потребуется подтверждение от производителя.

За восемь месяцев 2026 года из Китая в РФ ввезли около 75 тыс. подержанных автомобилей – почти вдвое больше, чем годом ранее. Бестселлерами стали модели Volkswagen, Toyota и Audi. Из 130 тыс. машин, которые прибыли в страну новыми по схеме альтернативных поставок, в топе оказались Mazda, Toyota, Nissan и Audi.

О том, как автобренды меняли цены в сентябре, «За рулем» рассказал в отдельном обзоре.

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