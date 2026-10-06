Skoda Octavia получила новую силовую установку: подробности

Skoda: Octavia стала первой моделью марки с классической гибридной системой

Пятого октября пресс-служба чешской марки Skoda сообщила о расширении линейки силовых установок. Для Octavia подготовили первую за всю историю бренда полноценную последовательно-параллельную гибридную систему.

Главная особенность новинки в том, что подключать машину к сети не придется. Внешняя подзарядка такому гибриду не нужна вообще – схема работает сама по себе, без кабеля и розетки. Продажи автомобилей с этой силовой установкой запланированы на конец 2026 года. Такие сроки называет сама марка; других подробностей о версиях и характеристиках в сообщении не приводится.

Новой силовой установкой Skoda Octavia будет комплектоваться в кузовах хэтчбек и универсал в ряде комплектаций. Система сочетает бензиновый двигатель 1.5 TSI evo2 и два электромотора, работающих совместно через автоматическую трансмиссию. В зависимости от условий движения автомобиль автоматически переключается между тремя режимами: полностью электрическим, последовательным гибридным и параллельным гибридным.

В электрическом режиме Octavia способна проезжать короткие дистанции (до 2 км) без запуска ДВС. В последовательном режиме двигатель работает как генератор, питая электромотор, а в параллельном подключается напрямую к колесам для максимальной эффективности на высоких скоростях. Мощность силовой установки составляет 136 либо 170 л. с. в зависимости от модификации. Максимальная скорость ограничена отметкой 180 км/ч. Энергия хранится в тяговой батарее емкостью 1,6 кВт·ч, размещенной под задними сиденьями.

По заявлению Skoda, система не требует внешней зарядки: аккумулятор пополняется за счет рекуперации и работы двигателя. Емкость топливного бака составляет 40 л. У хэтчбека объем багажника варьируется от 460 до 1400 л, а у универсала – от 485 до 1540 л.

О том, как автопроизводители пересматривают ставки на электрификацию, «За рулем» уже рассказывал.

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