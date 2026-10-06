Volga продолжает расширять дилерскую сеть

Дилерская сеть бренда Volga насчитывает 100 центров в 50 городах России

Дилерская сеть Volga разрослась до сотни центров, разбросанных по пятидесяти городам России. Такими цифрами поделилась пресс-служба марки.

Начиналось все с мегаполисов: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, Краснодар, Волгоград, Воронеж, Уфа, Тюмень – плюс еще несколько крупных городов. Затем шоу-румы подтянулись в Самару, Барнаул, Кемерово, Пензу, Смоленск, Брянск, Солнечногорск, Петрозаводск, Иваново, Саранск, Саратов, Ульяновск, Ижевск, Калугу, Сочи, Оренбург, Белгород и другие населенные пункты.

Работают все точки по одному и тому же стандарту. Что это дает покупателю? Возможность поговорить со специалистом о линейке машин и устроить тест-драйв. Кроме того, дилеры закрывают вопросы гарантийного и технического обслуживания, предлагают трейд-ин и финансовые программы.

Сегодня в портфеле бренда три автомобиля – флагманский кроссовер К50, седан бизнес-класса C50 и универсальный кроссовер К40.

Собирают их в Нижнем Новгороде – на той самой площадке, откуда раньше выходили автомобили Skoda и Volkswagen. Потолок производства довольно высокий: до 110 тыс. машин в год. А стратегическая задача у марки такая – шаг за шагом выстроить собственный, ни на кого не похожий модельный ряд.

О том, как автобренды меняли цены в сентябре, «За рулем» рассказал в отдельном обзоре.

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