В РФ возобновили продажи популярного недорогого кроссовера Nissan: подробности

Nissan X-Trail 3-го поколения снова доступен в РФ по цене от 2,2 млн рублей

Кроссовер Nissan X-Trail снова можно заказать в России. За машину под заказ фирма из Владивостока просит ровно 2,2 млн рублей – правда, речь идет исключительно о комплектации Leading.

Она включает панорамную крышу с электроприводом, регулировку передних кресел, шестидинамическую аудиосистему и мультимедийный комплекс с 12,3-дюймовым сенсорным экраном. Плюс сиденья из экокожи, двухзонный климат с дефлекторами для заднего ряда, доступ без ключа и запуск мотора кнопкой.

Оформить заказ на новый Nissan X-Trail могут и в других регионах страны. Хотя с экземплярами из наличия история совсем другая – там ценник заметно выше: в Москве такой обойдется в 2 650 000 рублей, в Санкт-Петербурге – в 2 850 000. А самый дорогой образец обнаружился в Брянске, где за него просят 4 150 000 рублей.

Силовая установка при этом у всех версий одинаковая. Под капотом – хорошо знакомый 2,0-литровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель на 151 л. с., бесступенчатый вариатор Xtronic и передний привод.

О японских кроссоверах с надежными моторами и автоматом «За рулем» уже рассказывал.

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