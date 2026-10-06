Продажи машин в России упали в сентябре: раскрыты причины

Эксперт Гуреев: Россияне откладывают покупку авто, ожидая скидок от дилеров

Сентябрь 2026 года выдался для российского авторынка неудачным: реализация новых легковых машин просела на 6,2% относительно того же месяца годом ранее. Отечественная Lada по-прежнему вне конкуренции – на нее пришлось 24,67% общего объема, то есть 28,4 тыс. проданных автомобилей.

Среди иномарок пальму первенства удерживает китайский Haval, разошедшийся тиражом 13,4 тыс. машин. Третью строчку занял российский Tenet – 12,4 тыс. Следом расположились Geely (6,3 тыс.) и Changan (6,1 тыс.). В десятку сильнейших также попали Belgee (4,9 тыс.), Mazda (3,2 тыс.), Toyota (3,2 тыс.), Jetour (3,2 тыс.) и Jeland (2,6 тыс.).

Прогнозы экспертов на октябрь

Коммерческий директор ГК Интерлизинг Антон Гуреев рассказал, что падение реализации год к году объясняется ажиотажным спросом в сентябре 2025 года, подогретым новостями об индексации утильсбора с 1 ноября.

«Сейчас россияне откладывают покупку до конца года, рассчитывая на возможные специальные предложения от дилеров перед закрытием квартала и года. Судя по рекордным результатам реализации новых авто в период с 28 сентября по 4 октября текущего года (почти 34 000 единиц за неделю), по итогам октября можно ожидать незначительного роста продаж в сегменте (на 10-12%). Однако этот показатель будет зависеть от решения ЦБ по ключевой ставке на заседании 23 октября. Ее снижение будет особенно актуально на фоне завершения программ господдержки на покупку авто и предстоящей индексации утильсбора с 1 января 2027 года», – отметил он.

Директор по маркетингу АГ «Авилон» Юрий Блинов перечислил несколько причин сентябрьской стагнации.

«Во-первых, изменилось поведение самих дилеров. Еще некоторое время назад одной из главных задач было максимально быстро сокращать стоки, высвобождать оборотный капитал, поэтому рынок видел очень агрессивные скидки. Сейчас задача постепенно меняется: дилеру важно не просто продать автомобиль, а заработать на этой продаже. Поэтому часть игроков уже не готова любой ценой поддерживать объем за счет собственной маржинальности.

Во-вторых, сохраняется проблема кредитования автомобиля. И речь не только о высокой стоимости кредита. Банки достаточно жестко оценивают заемщиков. По данным НБКИ, доля отказов по заявкам на автокредиты летом оставалась около 70%. Это очень серьезный ограничитель для рынка, где кредит является одним из ключевых инструментов покупки автомобиля.

В-третьих, покупатель масс-сегмента все чаще рассматривает альтернативу новому автомобилю: автомобиль с пробегом либо дальнейшую эксплуатацию своей машины. Только в августе россияне приобрели 518,2 тыс. легковых автомобилей с пробегом – это более чем в четыре раза превышает объем рынка новых автомобилей за тот же месяц. И здесь есть еще один важный индикатор.

Средний возраст российского легкового парка сегодня составляет 15,4 года, а почти 70% автомобилей старше 10 лет. То есть значительная часть потребителей действительно предпочитает дольше эксплуатировать имеющийся автомобиль, а не выходить на рынок нового», – говорит Блинов.

По его словам, рынку сегодня не хватает эмоционального драйвера.

«Нет большого количества ярких премьер, ради которых покупатель готов отложить рациональные расчеты и пойти покупать автомобиль прямо сейчас. Нет и уникального торгового предложения, которое само по себе могло бы существенно раскачать спрос», – отметил эксперт.

К первым дням октября Блинов относится с осторожностью.

«Мы не видим фундаментальных причин для резкого изменения траектории рынка, особенно после отмены господдержек. Поэтому базово я ожидаю октябрь примерно на уровне сентября или с небольшим снижением – ориентировочно 110-115 тыс. новых легковых автомобилей. Сильного обвала я не жду, но и оснований для существенного роста пока тоже нет.

При этом в конце года может появиться дополнительный фактор: часть клиентов, которые планировали замену автомобиля в ближайшие месяцы, постараются провести сделку до 2027 года на фоне ожидаемых изменений утильсбора и возможного дальнейшего изменения цен. Поэтому внутри рынка будет происходить перераспределение спроса во времени», – заключил он.

Директор департамента продаж новых автомобилей ГК «Рольф» Николай Иванов ждет, что в октябре разойдется 115-118 тыс. машин.

«Даже если с октября по декабрь продажи будут держаться на уровне 115 тыс. машин в месяц, по итогам года рынок новых легковых автомобилей выйдет на 1,3 млн авто», – отмечает он.

О том, как автобренды меняли цены в сентябре, «За рулем» рассказал в отдельном обзоре.

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