Лобовое стекло в грязной пелене: как вернуть себе обзор за копейки

Замена форсунок омывателя на веерные: как доработка улучшает очистку стекла зимой

Осень и зима – время, когда каждая поездка за грузовиком оборачивается грязными кляксами на лобовом стекле.

Спасают в такие минуты только дворники, и от скорости их работы напрямую зависит, успеет ли водитель среагировать на дорожную ситуацию. Портал Pravda.Ru выяснил, что заметно улучшить очистку лобового стекла можно без больших затрат – достаточно поменять штатные форсунки омывателя на веерные.

На бюджетных и подержанных машинах с завода обычно стоят струйные форсунки. Жидкость они подают точечно – двумя или четырьмя струями, а потому значительная часть стекла остается сухой. Щеткам в итоге приходится сначала размазывать грязь по сухой поверхности и только потом убирать ее.

Веерные форсунки устроены по-другому: они распыляют жидкость широким мелкодисперсным облаком. Увлажняется не пара точек, а сразу вся рабочая зона дворников. Что это дает владельцу автомобиля?

В сильные российские морозы даже самая удачная форсунка может перестать работать, если ее сопла покроются льдом из застывшего конденсата или остатков влаги. Выход – детали со встроенным подогревом.

Правда, нагревательный элемент внутри форсунки не растопит лед, который уже скопился в бачке. Если залита некачественная омывайка и она замерзла прямо в трубках, подогрев распылителей не спасет. Его задача скромнее – не дать обледенеть выходному отверстию, чтобы система сработала именно тогда, когда это нужно.

Замена форсунок – процедура из разряда тех, что многие автовладельцы делают своими руками. Хотя свои тонкости здесь есть, и без их учета деньги можно потратить впустую.

Крепление. Форсунка обязана плотно сесть в штатное посадочное место на капоте или жабо.

Форсунка обязана плотно сесть в штатное посадочное место на капоте или жабо. Угол распыления. Неудачно выбранная универсальная модель может поливать крышу или бить слишком низко.

Неудачно выбранная универсальная модель может поливать крышу или бить слишком низко. Электрика. Для вариантов с подогревом придется тянуть проводку, и эту работу лучше поручить профессионалу.

Тем, кто часто ездит по загородным трассам, такая модернизация дает возможность сделать поездки менее утомительными. Стекло смачивается равномерно, дворники работают мягче, а водитель сохраняет полный контроль над дорогой даже в самую слякотную погоду.

О других способах сэкономить на содержании машины «За рулем» уже рассказывал.

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