Лобовое стекло в грязной пелене: как вернуть себе обзор за копейки
Осень и зима – время, когда каждая поездка за грузовиком оборачивается грязными кляксами на лобовом стекле.
Спасают в такие минуты только дворники, и от скорости их работы напрямую зависит, успеет ли водитель среагировать на дорожную ситуацию. Портал Pravda.Ru выяснил, что заметно улучшить очистку лобового стекла можно без больших затрат – достаточно поменять штатные форсунки омывателя на веерные.
На бюджетных и подержанных машинах с завода обычно стоят струйные форсунки. Жидкость они подают точечно – двумя или четырьмя струями, а потому значительная часть стекла остается сухой. Щеткам в итоге приходится сначала размазывать грязь по сухой поверхности и только потом убирать ее.
Веерные форсунки устроены по-другому: они распыляют жидкость широким мелкодисперсным облаком. Увлажняется не пара точек, а сразу вся рабочая зона дворников. Что это дает владельцу автомобиля?
В сильные российские морозы даже самая удачная форсунка может перестать работать, если ее сопла покроются льдом из застывшего конденсата или остатков влаги. Выход – детали со встроенным подогревом.
Правда, нагревательный элемент внутри форсунки не растопит лед, который уже скопился в бачке. Если залита некачественная омывайка и она замерзла прямо в трубках, подогрев распылителей не спасет. Его задача скромнее – не дать обледенеть выходному отверстию, чтобы система сработала именно тогда, когда это нужно.
Замена форсунок – процедура из разряда тех, что многие автовладельцы делают своими руками. Хотя свои тонкости здесь есть, и без их учета деньги можно потратить впустую.
- Крепление. Форсунка обязана плотно сесть в штатное посадочное место на капоте или жабо.
- Угол распыления. Неудачно выбранная универсальная модель может поливать крышу или бить слишком низко.
- Электрика. Для вариантов с подогревом придется тянуть проводку, и эту работу лучше поручить профессионалу.
Тем, кто часто ездит по загородным трассам, такая модернизация дает возможность сделать поездки менее утомительными. Стекло смачивается равномерно, дворники работают мягче, а водитель сохраняет полный контроль над дорогой даже в самую слякотную погоду.
О других способах сэкономить на содержании машины «За рулем» уже рассказывал.
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