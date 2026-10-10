Бюджетный кемпер на базе Honda: 3,4 метра и микроволновка в комплекте

Японский N-Van Compo объединяет семейный авто, фургон и дом на колесах

Японская компания Whitehouse Camper представила необычный кей-кемпер N-Van Compo, созданный на базе Honda N-Van.

При длине менее 3,4 метра этот автомобиль вмещает четыре посадочных места и два штатных спальных места, а с опциональной подъемной крышей – еще два. По сути, это семейный автомобиль, фургон и кемпер в одном флаконе.

Кемпер N-Van Compo

В салоне предусмотрена мобильная кухня с микроволновой печью Wave Box, выдвижным смесителем и складными раковинами. Производитель предлагает три варианта планировки: Style One, Style Two и Cabin. Они различаются конфигурацией мебели и оснащением, но во всех версиях есть кухонный блок и система затемнения.

Стоимость комплектации Style One или Style Two в базовой версии Eco (без дополнительного аккумулятора жилого модуля и дизельного отопителя) начинается в пересчете на евро – от 7549.

В этом варианте все системы работают от внешнего источника питания (подключения к сети). В комплект входят вся мебель, элементы спального места, система водоснабжения и бортовая электроника (освещение 12 В от штатного аккумулятора автомобиля), а также микроволновая печь, работающая только при подключении к внешней сети.

Кемпер N-Van Compo

Тем, кому требуется большая автономность, понадобится пакет оснащения Exclusive Equipment стоимостью в пересчете с японских йен около 10 678 евро. Он включает дополнительный аккумулятор жилого модуля емкостью 48 А·ч с зарядным устройством CTEK, а также дизельный отопитель с таймером.

Цена версии Cabin в базе составляет около 9585 евро.

Для версии Style Two также доступен пакет Cooling, включающий систему охлаждения (12 В), зарядное устройство (100 В), инвертор мощностью 1500 Вт и литиевый аккумулятор емкостью 200 А·ч.

С учетом опций итоговая стоимость нового компактного кемпера класса «кей-кар» – который одновременно служит полноценным повседневным автомобилем для четырех человек – может достигать от 25 000 до 30 000 евро.

Автомобиль оснащается бензиновым двигателем и доступен как с передним, так и с полным приводом. Вес без кемперного оборудования не превышает 1010 кг. По мнению экспертов, такие компактные решения вызывают интерес у европейских покупателей и могут стать примером для производителей из других стран.

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