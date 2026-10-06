Вечная Lada и внезапная Mazda — какие машины покупали в сентябре

«Автостат»: официально не представленная в РФ Mazda вышла на 7-е место по продажам

Сентябрьские продажи легковушек в РФ сократились на 6,2%, но динамика у брендов получилась разнонаправленная, отмечает руководитель «Автостата» Сергей Целиков.

АВТОВАЗ смог нарастить продажи на падающем рынке – Lada покупалась почти на 8% лучше, чем год назад. На втором месте Haval – пока в плюсе по году в целом, но с большим падением конкретно в сентябре. Тройку замыкает Tenet, окончательно заменивший Chery во всех подобных рейтингах последнего времени. А топ-5 вместе с ними составили сильно просевшая Geely и чуть прибавивший Changan.

«Продажи трех марок из первой десятки довольно существенно упали. Это Belgee (-41,8%), Geely (-35,7%) и Haval (-19,6%). Здесь сыграла роль высокая база сентября прошлого года. Какое-то влияние на первые два бренда оказывает начало продаж Volga, построенной на моделях Geely. Пока ждем попадания Волги в топ – в него уже вошел Jeland, который унаследовал модельный ряд Jaecoo», – отмечает эксперт.

А рекордный рост показали уже упомянутый Tenet и «параллельная» Mazda – ее взлет в «Автостате» объясняют удачным попаданием ключевой модели CX-5 в льготный утиль.

Буквально подпирает топ-10 марка Evolute, а также набирает обороты новый бренд Esteo, пришедший на смену Exeed. Из альтернативных брендов в топ-15 удерживается еще и Volkswagen, тогда как BMW из первой «пятнашки» вылетел...

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