Чем порадовал китайский конкурент Волги С50 — мнение эксперта «За рулем»

Кирилл Милешкин рассказал о достоинствах седана Tenet A8

В линейке российского бренда Tenet, ранее представленного исключительно кроссоверами, появился первый седан – модель A8.

Автомобиль, представляющий собой локализованную версию китайского Chery Arrizo 8, уже прошел первый тест-драйв «За рулем», и о нем подробно рассказал эксперт Кирилл Милешкин.

В отличие от прежних поставок Arrizo 8 на наш рынок, новинка представляет собой обновленную версию, которая и в самом Китае стала доступна лишь с 2025 года. Седан собирают в России по полному циклу, и по габаритам он немного уступает прямому конкуренту – Волге С50, хотя на втором ряду предостаточно места, что оценят в такси и корпоративных парках.

Внешне автомобиль получил измененные бамперы и светотехнику, однако концепция осталась прежней: длина кузова составляет 4,75 метра, а колесная база – 2,77 метра.

Предлагаются два турбомотора на выбор: базовый 1,6-литровый мощностью 150 л.с., который работает в паре с 7-ступенчатым роботом или 2-литровый агрегат на 197 л.с., он комплектуется классическим 8-ступенчатым автоматом.

Оснащение включает полный пакет водительских ассистентов и обогревов, фирменное приложение с телематикой, шесть подушек безопасности, двухзонный климат-контроль, отделку салона экокожей, центральный дисплей диагональю 15 дюймов, камеры кругового обзора, датчики дождя и света, панорамную крышу, вентиляцию передних сидений и встроенный видеорегистратор.

Цены на новинку варьируются от 3 до 3,5 млн рублей: версия Prime с младшим двигателем и роботом оценивается в 2 999 000 рублей, а топовая Ultra с двухлитровым мотором и автоматом – в 3 499 000 рублей.

Мнение эксперта

Кирилл Милешкин, обозреватель «За рулем»:

– С учетом дефицита больших седанов можно предположить, что корпоративные клиенты Tenet A8 будут брать охотно.

Впрочем, частники уже давно переключились на кроссоверы.

Думаю, тут какую машину ни предложи, все равно кроссовер выиграет.

О том, как китайские кроссоверы приживаются в России и получают полный привод, «За рулем» уже рассказывал.

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