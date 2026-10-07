Российский авторынок: цифры и факты

Ярыгин: российский авторынок снижается второй месяц подряд

По итогам сентября 2026 года в России было реализовано чуть более 115 тысяч новых легковых автомобилей. Как сообщает агентство «Автостат», это на 6,2% меньше, чем в том же месяце прошлого года. В своем выступлении на форуме автобизнеса CarX 2026 руководитель стратегических проектов агентства «Автостат» Дмитрий Ярыгин отметил, что российский авторынок снижается второй месяц подряд. Напомним, что в августе продажи новых легковых машин сократились на 6,5% (к августу 2025-го). И это произошло впервые с февраля, т.е. за семь месяцев.

Несмотря на отрицательную динамику в годовом сравнении, авторынок нашей страны уже седьмой месяц подряд (с марта) находится выше отметки в 100 тысяч единиц. При этом по отношению к результату августа он даже чуть вырос (+0,7%). Также стоит отметить, что по итогам 9 месяцев нынешнего года рынок сохраняет рост. Так, за этот период его объем чуть превысил 960 тысяч новых легковых автомобилей, что на 7,2% больше, чем в январе — сентябре 2025 года.

О рекордном наплыве новинок на российском авторынке «За рулем» уже рассказывал.

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