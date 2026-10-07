В Россию ввезли рекордное количество электромобилей

«Автостат»: в сентябре Россия импортировала рекордные 3,4 тыс. электромобилей

Сентябрь 2026-го принес российскому рынку электромобилей новый максимум по ввозу из-за границы – 3,4 тысячи машин. Цифру озвучил Дмитрий Ярыгин, занимающий должность заместителя начальника отдела аналитики агентства « Автостат».

Что стоит за этой цифрой? Подавляющая часть привезенных машин – свежие, без пробега: 2970 единиц. Еще 380 автомобилей успели поездить на прежних владельцах, прежде чем попасть в страну.

Впрочем, импортом картина не ограничивается. Доля электромобилей и гибридов в продажах новых легковушек к концу сентября добралась до 14%.

География при этом крайне неравномерна: больше трети таких машин ставят на учет в Москве и Подмосковье.

О том, какие автомобили покупали в России в сентябре, «За рулем» уже рассказывал.

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