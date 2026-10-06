В Сеть слили первое фото нового Jaguar

Первое фото серийного Jaguar Type 01 опубликовали до официальной презентации

Буквально за сутки до официальной премьеры первая фотография нового Jaguar Type 01 просочилась в Сеть.

Судя по этому снимку, серийная машина все же будет заметно отличаться от подвергнутого почти разгромной критике предшествующего концепта Type 00.

«Четыре нормальные двери, слегка ушла анимешность, зато появились огромные лючки под зарядку – по одному на каждом переднем крыле, как заплатки на самых видных местах. Неаккуратненько. Главная фишка концепта Type 00 осталась – узкая зона остекления и отсутствие заднего стекла», – пишет автор тг-канала «Запах новой машины».

До последнего времени окончательный облик оставался главной интригой революционной новинки бренда – интерьер компания раскрыла еще в августе.

Основные технические моменты тоже известны: три электромотора с суммарной отдачей 1000 л.с. и 1300 Нм питаются от батареи на 120 кВтч, которая обеспечивает запас хода примерно 700 км по циклу WLTP. Машина длиной 5,2 метра имеет снаряженную массу около 2,7 тонны. Заказы начнут принимать в конце 2026 года, а поставки клиентам начнутся летом 2027-го. Ориентир по цене – более 100 тысяч долларов.

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