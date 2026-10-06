Новейшую «тройку» BMW уже можно заказать в России: известна цена

Российский дилер открыл предзаказ на BMW 3-й серии с ценами от 9,5 млн рублей

Мировая премьера BMW 3-й серии только отшумела, а один из крупных российских дилеров уже открыл предзаказ на новинку. Забронировать можно любую из трех комплектаций, которые подготовили для Европы.

BMW 3-й серии

Начало списка – версия 318. Под капотом у нее двухлитровый двигатель на 156 л. с., а ценник выставлен на уровне 9,5 млн руб. Следом идет 320: объем тот же, отдача выше – 211 л. с., и обойдется такая машина в 10,7 млн руб.

BMW 3-й серии

Самая заряженная модификация – M350. Трехлитровый мотор выдает 443 л. с., привод полный, а просят за такую версию 15,4 млн руб.

Сразу за руль, впрочем, не сесть: доставка растянется на шесть-восемь месяцев. Чтобы заказ зафиксировали, придется внести аванс – 15% от стоимости выбранной комплектации.

О том, что некоторые новинки приходится ждать годами, «За рулем» уже рассказывал на примере пикапа Mazda BT-50.

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