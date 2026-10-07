Патриот получил комплекс электронных ассистентов — подробности

УАЗ Патриот получит улучшенный комплекс активной безопасности на базе ABS

В рамках модернизации внедорожник УАЗ Патриот получил улучшенный комплекс активной безопасности на базе ABS. Разработчиком выступило ФГУП «НАМИ».

«В новой версии доступны противобуксовка, ассистент старта на подъеме и экстренного торможения, имитация электронной блокировки дифференциала. Эффективность подтвердили полным циклом стендовых тестов и испытаний автомобилей на асфальте, грунтовых дорогах, скользких покрытиях, подъемах, спусках и бездорожье», – сообщила пресс-служба УАЗа.

Напомним, модернизированный Патриот выйдет на рынок в двух версиях, некоторое время назад производитель зарегистрировал название Патриот Х. Как уточняют в пресс-службе, улучшенным комплексом ассистентов будет оснащаться не только УАЗ Патриот Х, но и две другие модели – Пикап Х и Профи Х.

В начале сентября Ульяновский автозавод начал выпуск обновленных Патриотов. Наряду с привычным бензиновым ZMZ Pro (2,7 л, 150 л.с.) устанавливают 2-литровый турбодизель Sollers 550010 (в оригинале – JAC) на 136 л.с. и 320 Нм. Оба мотора – в паре с 6МКП и электромеханической раздаткой с шайбой-селектором и режимом «Off road».

Ранее «За рулем», рассказал, что некоторые дилеры УАЗа уже готовы оформить предзаказ.