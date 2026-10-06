Задели машину во дворе: как не остаться без выплаты по ОСАГО?

Юрист Свечников: ДТП во дворе оформляют по общим правилам дорожного движения

Столкновение машин прямо у подъезда – ситуация неприятная, но не безвыходная. Юристы советуют не терять головы: на деле действовать приходится по тем же правилам, что и на трассе. Разъяснил их Владимир Свечников, старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г.В. Плеханова.

«ДТП во дворе оформляют по общим правилам дорожного движения. Водителю нужно обезопасить место и зафиксировать обстоятельства аварии для обращения за страховым возмещением», – напомнил юрист.

Порядок действий на месте аварии

Заглушить двигатель, включить аварийку и выставить знак в 15 метрах от машины – вот первые шаги. Затем предстоит убедиться, что никто не пострадал. Есть раненые? Тогда звоните 112, вызывайте скорую и полицию, оказывайте первую помощь.

Пока автомобили стоят на месте, важно собрать доказательства.

«До перемещения машин сфотографируйте их расположение относительно друг друга и домов, номера, повреждения и следы аварии», – подчеркнул Свечников.

Сгодятся и записи видеорегистратора, и контакты свидетелей. Если травм нет, а фото- и видеоматериалы уже в телефоне, машины, мешающие проезду, разрешено убрать.

Европротокол, полиция и выплата по ОСАГО

Когда повреждены только две машины, оба водителя имеют действующие полисы ОСАГО и разногласий между ними нет, вопрос закрывается европротоколом. Извещение заполняют на бумаге или через приложение « Госуслуги Авто».

Сомневаетесь в сумме ущерба? Пострадало чужое имущество? Второй участник уехал? Тут без полиции не обойтись – дальше действуйте по ее указаниям. Покидать место до оформления запрещено.

«Бумажное извещение каждый водитель передает своему страховщику в течение пяти рабочих дней после ДТП», – уточнил Свечников. Отправленное через приложение уведомление уходит страховщику само.

Чтобы получить выплату, потерпевший пишет заявление, показывает машину на осмотр и договаривается со страховой о дате начала ремонта.

О том, какие неожиданности на дороге оборачиваются аварией, «За рулем» уже рассказывал.

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