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В США закрылся международный автосалон с почти 120-летней историей

Rochester International Auto Show закрывается: автосалон проводился с 1908 года

Выставка Rochester International Auto Show, которая проходила в Рочестере без малого 120 лет, больше не вернется. Организаторы объявили, что отказываются от проведения мероприятия, пишет Carscoops. Причина простая: зрителей стало заметно меньше, и событие признали экономически невыгодным.

Дебютный показ состоялся еще в 1908 году. В последние сезоны на площадке можно было увидеть машины самых разных марок, однако после пандемии коронавируса публика так и не вернулась в прежнем объеме. Как пояснили устроители, на протяжении четырех лет посещаемость оставалась ниже допандемийного уровня, хотя привлекать аудиторию пытались.

Rochester International Auto Show
Rochester International Auto Show

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В Ассоциации автомобильных дилеров Рочестера не скрывают: решение далось непросто. Повлияли на него изменившиеся условия рынка, дорогая организация мероприятия и, между прочим, то, что сегодня у покупателей хватает других способов изучить новинки до покупки.

При этом в ассоциации подчеркивают: закрытие мотор-шоу не означает кризиса автомобильных выставок как таковых. Правда, на фоне падения интереса и публики, и автопроизводителей за последние годы сразу несколько крупных автосалонов либо прекратили работу, либо столкнулись с серьезными трудностями. Самые заметные примеры – Женевский автосалон, которого не стало после 2024 года, и Детройтский автосалон, чей масштаб ощутимо сократился.

Похожие процессы идут и на российском авторынке — о них «За рулем» уже рассказывал.

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Источник:  Известия
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