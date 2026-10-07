Малозаметная отметка в правах может лишить вас 15 тысяч рублей

Код GCL в ВУ сулит штраф до 15 000 рублей за управление авто без очков или линз

Категории и срок действия – вот что обычно проверяют российские автомобилисты в своих правах. А вот оборотную сторону документа многие просматривают невнимательно. Между тем именно там может стоять код GCL – метка, от которой напрямую зависит, при каких условиях человеку разрешено садиться за руль.

Появляется эта отметка после прохождения медкомиссии. Ставят ее тем водителям, чье зрение требует коррекции. Есть GCL в удостоверении – значит, за руль можно только в очках или контактных линзах. Причем правило распространяется на все открытые категории, которые указаны в правах.

Особенно весомой эта метка становится при замене удостоверения. С годами зрение у многих меняется, и после 35-40 лет потребность в корректировке нередко обнаруживается как раз на очередной медкомиссии. Тогда ограничение и перекочует в новые права.

Сядет такой водитель за руль без очков или линз – и это могут расценить как нарушение условий допуска к управлению. Наказание тут – административная ответственность по статье 12.7 КоАП РФ, то есть штраф до 15 тысяч рублей. Так что запасную пару очков или дополнительные линзы лучше держать в машине: основные могут остаться дома, сломаться или потеряться.

Правда, контактные линзы инспектор замечает не всегда. Само по себе подозрение на отсутствие коррекции еще ничего не доказывает: чтобы зафиксировать факт, нужно медицинское подтверждение. Да и требовать снять линзы и продемонстрировать их инспектор не вправе.

Если же штраф выписан без медосвидетельствования, его можно оспорить. В суде в первую очередь смотрят на законные основания и заключение врача; нет их – могут отменить и постановление. Ну а когда зрение изменилось, скажем, улучшилось после операции, водитель вправе пройти повторное освидетельствование и при необходимости обновить права.

О том, как не потерять деньги из-за юридических формальностей, «За рулем» уже рассказывал.

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