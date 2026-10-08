Эксперты рассказали, как меняется рынок смазочных материалов

Эксперт Филаткин: основные тенденции на российском рынке смазочных материалов

Мировой рынок смазочных материалов в 2025 году вырос на 1% и в нынешнем году продолжает расти, хотя и не очень высокими темпами. Какие-то тенденции на этом рынке похожи с российскими, поэтому интересны и нашим производителям и дистрибьюторам моторных масел, технических жидкостей и присадок. Об этом эксперты рассказали на форуме автобизнеса CarX 2026.

Анатолий Филаткин (B2X) напомнил, что высокие показатели рынка смазочных материалов демонстрируют Индия, Индонезия, Нигерия, Бразилия. Что касается Евросоюза, то эти страны находятся практически на уровне прошлого года.

В России на рынке смазочных материалов в 2025 году было отмечено снижение (-3,8%), а в 2026 году прогнозируется рост (+0,2%) за счет некоторых сегментов. По антифризам российский рынок в 2025 году снизился на 6% (влияние погодных условий), а в 2026 году ожидается рост на 3%. Структура этих рынков на данном этапе развития быстро меняется за счет внедрения более современных продуктов. Меняется на этом рынке и доля импорта. По смазочным материалам доля масел российского производства уже превышает импортную составляющую. По охлаждающим жидкостям - российские в основном закрыли все текущие потребности, а по присадкам уже удалось добиться паритета с импортными.

В числе наиболее важных тенденций на российском рынке смазочных материалов спикер назвал также следующие: консолидация рынка (увеличение доли крупнейших производителей), рост конкуренции (становится больше брендов и продуктов), рост финансовой нагрузки производителей (цены на базовые продукты и присадки, налоговая нагрузка и др.), разнонаправленная динамика отраслей-потребителей (растет машиностроение и металлообработка, но снижается строительство), рост продаж премиальной продукции и технических компетенций.

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