Холода выявляют всё: какие неполадки в машине обостряются осенью?

Осенью чаще всего разряжается АКБ, изнашивается подвеска и сбоит электрика

Резкая смена погоды – и очередь в автосервис растет сама собой. Именно так начинается осень для многих российских водителей: летом машина вела себя предсказуемо, а с первыми холодами и дождями наружу вылезают накопившиеся болячки.

О том, какие неполадки встречаются чаще прочего, рассказал директор по послепродажному обслуживанию ГК «АвтоСпецЦентр» Игорь Серебряков. В его списке сезонных проблем – разрядка аккумулятора, износ подвески и неисправности электрики.

Аккумулятор: главная осенняя проблема

Лидер сезонного топа – батарея. Летом она может трудиться без нареканий, но стоит температуре опуститься, как нагрузка подрастает, и АКБ начинает сдавать. По словам Игоря Серебрякова, именно разрядка аккумулятора становится одной из самых частых причин обращения в сервис с наступлением морозов.

Проверить состояние батареи под силу и самому водителю.

«Проверить состояние АКБ можно мультиметром: напряжение на клеммах после длительной парковки должно быть не ниже 12,6 В», – рассказал «Автоновостям дня» Игорь Серебряков.

Еще одна популярная тема – подвеска. Дожди маскируют ямы и трещины, оставшиеся на асфальте за лето, и водитель замечает их слишком поздно. Из-за этого быстрее изнашиваются шаровые опоры, сайлентблоки и амортизаторы. Выдают такие проблемы стуки во время движения и ухудшение управляемости, пояснил эксперт.

Электрика и тормоза в межсезонье

Не обходится осенью и без сбоев в электрике. Соединения, контакты и блоки предохранителей в межсезонье нагружаются сильнее обычного – результат предсказуем: приборы и оборудование начинают работать с перебоями.

Отдельная история – тормоза. На мокрой и скользкой дороге равномерность торможения превращается в вопрос безопасности, и тут мелочей не бывает.

«Тормозные усилия на колесах одной оси должны быть одинаковыми, иначе возможен занос. Следует проверить износ колодок, состояние пыльников и тормозных шлангов», – посоветовал Игорь Серебряков.

Стекла, щетки и настоящая диагностика

Дождливая погода обостряет и проблемы с обзорностью. Изношенные щетки стеклоочистителей размазывают грязь и оставляют разводы, а забитый листвой и пылью воздухозаборник заставляет стекла потеть изнутри. Спасают, по словам эксперта, установка нового салонного фильтра и обработка стекол составом с водоотталкивающими свойствами.

Еще один нюанс: осмотреть машину своими руками – не то же самое, что провести диагностику. Самостоятельная проверка часто ограничивается поверхностным взглядом, а скрытые дефекты так и остаются незамеченными.

«Квалифицированные специалисты сервисного центра располагают необходимым оборудованием, опытом и доступом к актуальным регламентам производителей. Это позволяет точно определить причины неисправностей и качественно устранить их», – заключил Игорь Серебряков.

Кстати, о зонах риска в «АвтоСпецЦентре» говорили и раньше: после дальней поездки там советуют проверять ходовую часть и тормозную систему, а стуки, раскачивание кузова и изменения в работе тормозов называют поводом записаться на диагностику. Собственный осенний «чек-лист» составил и АВТОВАЗ – в его список вошли проверка технических жидкостей, аккумулятора, светотехники и замена щеток стеклоочистителей.

О том, какие моторы в этом классе считаются самыми ресурсными, «За рулем» рассказал ранее.

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