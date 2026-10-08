Уже скоро все желающие смогут познакомиться с Lada Azimut

Шапринский: Lada Azimut может стать новым бестселлером в сегменте SUV

Уже в октябре демонстрационные Lada Azimut доберутся до шоу-румов, так что познакомиться с новинкой сможет любой желающий. Машины, предназначенные для продажи, прибудут в салоны месяцем позже – в ноябре. Такими сведениями с агентством « Автостат» поделился Александр Шапринский, коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика».

Сам он уверен: у Azimut неплохие шансы войти в топ-3 по продажам среди моделей Lada, причем с долей как минимум 10%. Причина проста – SUV-сегмент у российских автомобилистов в почете. «Основная тройка конкурентов – это Haval Jolion, TENET T4L, Belgee X50. Преимущество кроссовера Lada Azimut – это максимальная адаптированность к российским зимним условиям, в том числе благодаря уникальной зимней опции: обогреву боковых передних стекол. Другие важные преимущества – доступность запчастей и стоимость эксплуатации», – комментирует Шапринский.

А вот сможет ли новичок стать бестселлером в SUV-сегменте? По мнению эксперта, потенциал для этого есть. Правда, одного потенциала мало: нужно время, чтобы завоевать доверие российского покупателя, да и менеджменту Lada придется поработать над популяризацией модели.

Напомним, серийное производство флагманского кроссовера стартовало на АВТОВАЗе 25 сентября этого года. Сейчас линейка моторов – это модернизированные атмосферники собственной разработки: 1,6 и 1,8 л на 120 и 132 л.с. Трансмиссии – 6-ступенчатая механика либо вариатор. В дальнейшем машине обещают новый турбомотор на 150 л.с., который поставят в пару с классическим автоматом.

О том, как автобренды меняли цены в сентябре, «За рулем» рассказал в отдельном обзоре.

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