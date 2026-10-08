Популярный кроссовер Geely получит полный привод в России: известна цена

Полноприводный Geely EX5 EM-i выйдет в РФ в конце года с ценой 4,7 млн рублей

Полноприводная модификация гибридного кроссовера Geely EX5 EM-i доберется до России. Продажи намечены на конец 2026 года. На австралийском рынке эта версия уже дебютировала, причем заметно раньше.

Geely EX5 EM-i

На российском рынке Geely EX5 EM-i появился в декабре 2025-го – с параллельной гибридной схемой и приводом на переднюю ось.

Модель неплохо прижилась. А в августе 2026-го гамму расширили версией EM-R, где применен последовательный гибрид.

Сегодня гибридный EX5 продается по цене от 3 479 990 до 3 974 990 рублей.

На форуме CarX заместитель гендиректора Geely Motors Алексей Марков заявил: до конца года в России появятся две новинки марки и одна из них – как раз полноприводное исполнение Geely EX5 EM-i.

Собеседник подтвердил: продажи гибридного SUV с обеими ведущими осями запланированы на конец 2026-го. Цены и оснащение пока не раскрывают. Впрочем, секрета тут нет – машина уже продается в Австралии, так что ее параметры известны.

Заднюю ось в австралийской версии крутит дополнительный электромотор на 109 л.с. Передние колеса приводит привычная связка: 1,5-литровый атмосферник на 99 л.с. плюс электродвигатель на 218 л.с. Есть режимы Snow (Снег) и Off-Road (Бездорожье). До сотни такой кроссовер разгоняется за 6,3 секунды – у моноприводного EX5 EM-i на это уходит 8,1 секунды. Максимальная скорость – 170 км/ч.

Интерьер Geely EX5 EM-i

Тяговая батарея – 29,8 кВт·ч. По циклу WLTP только на электричестве машина проезжает 130 км. Зарядка постоянным током – до 78 кВт. Бак вырос с 51 до 60 литров, а общий пробег достигает 1065 км. Расход топлива в гибридном режиме – 1,7 литра на 100 км.

Габариты полноприводного Geely EX5 EM-i: 4740 х 1905 х 1685 мм, колесная база – 2755 мм, клиренс – 172 мм. Диски – 19-дюймовые. В салоне – 15,4-дюймовый экран с Apple CarPlay и Android Auto, передние кресла с обогревом и вентиляцией. Плюс 7 подушек безопасности, передние парктроники, атмосферная подсветка и система кругового обзора.

Сколько будет стоить в России

В Австралии полноприводный Geely EX5 EM-i оценили в 48 620 местных долларов – это 2,87 млн рублей со всеми налогами.

На 19% дороже стандартной переднеприводной версии, если считать по местным ценам. Спроецировав эту разницу на наш рынок, «Китайские автомобили» выяснили: полноприводный EX5 EM-i в России может стоить 4,7 млн рублей.

Так или иначе, больше подробностей об этом SUV российский офис Geely раскроет уже скоро.

О полноприводной модификации Geely EX5 для России «За рулем» уже рассказывал.

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