Рынок новых автобусов в сентябре сократился в России

«Автостат»: в сентябре в России было реализовано 838 новых автобусов

По итогам сентября нынешнего года в России было реализовано 838 новых автобусов. Это на 11,5% меньше, чем в сентябре 2025-го, но на 17,3% больше, чем в августе 2026 года. Об этом сообщают эксперты агентства «Автостат» со ссылкой на данные АО «ППК».

37% сентябрьского объема продаж новых автобусов пришлось на отечественную марку ПАЗ, что количественно составляет 311 экземпляров (-22,1% к сентябрю 2025-го). Далее следуют российские бренды ЛИАЗ (126 шт.; рост в 2 раза) и НЕФАЗ (105 шт.; +47,9%). В пятерку лидеров также вошли китайский Yutong (79 шт.; −19,4%) и отечественный КАМАЗ (60 шт.; −40%).

Первенство среди моделей в начале осени принадлежит автобусу ПАЗ-3204 (177 шт.; +32,1%). На второй позиции рейтинга находится НЕФАЗ-5299 (105 шт.; +47,9%), а на третьей – ЛИАЗ Citymax 12 (92 шт.; +76,9%). В топ-5 оказались еще модели ПАЗ-3205 (85 шт.; −65,4%) и ПАЗ Citymax (49 шт.). Если рассматривать итоги 9 месяцев нынешнего года, то за этот период в нашей стране было продано 6599 новых автобусов. Это на 4,4% меньше, чем за январь - сентябрь 2025-го.

О том, как в сентябре чувствовал себя рынок среднетоннажных грузовиков, «За рулем» уже рассказывал.

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