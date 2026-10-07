Сколько придется отдать за шиномонтаж этой осенью

Дмитрий Попов: подорожание шиномонтажа связано с инфляцией и ростом цен на комплектующие

Осенняя переобувка автомобилей в этом сезоне обойдется владельцам заметно дороже, чем годом ранее.

Средний рост цен на услуги шиномонтажа составил 10-15%. В столице за комплексную замену четырех покрышек диаметром 15 дюймов сейчас просят порядка пяти тысяч рублей. Конечная цифра в чеке, впрочем, зависит от целого набора факторов: размера колес, разновидности дисков и перечня дополнительных работ.

Кстати, определенные способы сэкономить все же существуют. Прежде чем записываться в сервис, стоит поинтересоваться наличием бонусных программ, специальных условий для постоянных клиентов и разного рода партнерских акций.

О том, почему выросли расценки не только на услуги, но и на саму резину, корреспонденту «Авторадио» рассказал автоэксперт Дмитрий Попов:

"Сама процедура подорожала в основном по инфляции, а плюс еще, если вы делаете с балансировкой, с ремонтом, еще с какими-то работами, то комплектующие компоненты, там грузики, вот эти все клей и прочие жгутики – это все тоже, в общем, немножко подорожало. Но это все в тренде инфляции. Если говорить про колеса, то колеса сильно подпрыгнули в цене.

Если речь идет об импортозамещенных колесах, привезенных из-за границы для любителей различного рода скандинавских, британских и прочих марок, то там рост цены на 30-35% и даже больше. И это связано с логистикой. Нам очень повезло в части касающейся производства колес, потому что у нас многие иностранные бренды оставили, убегая все свои шинные производства".

Помимо прочего, эксперт порекомендовал по возможности проводить замену шин в одном и том же проверенном сервисе.

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