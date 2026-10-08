Проверку КБМ после замены документов упростили для водителей

НСИС упростила получение коэффициента в ОСАГО после смены документов

Водители, которые меняли паспорт, водительское удостоверение или фамилию, теперь могут самостоятельно проверить актуальный КБМ в личном кабинете Национальной страховой информационной системы (НСИС). Это поможет убедиться, что при расчете стоимости ОСАГО учитывается правильный коэффициент.

Для этого достаточно указать новые данные в форме запроса в личном кабинете НСИС. Система покажет актуальное значение КБМ, после чего водитель сможет проверить, какой коэффициент будет использоваться при расчете стоимости полиса.

КБМ влияет на цену ОСАГО: для безаварийных водителей он постепенно снижается, а при наличии страховых случаев увеличивается. Поэтому после замены документов имеет смысл проверить значение коэффициента до покупки нового полиса.

При этом обязанность сообщить страховщику об изменении паспортных данных, фамилии или водительского удостоверения остается за водителем. Обновленная функция НСИС доступна всем пользователям независимо от способа входа в личный кабинет.

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