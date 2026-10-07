Россияне стали дольше ездить на каршеринге: с чем это связано

Ситидрайв: в каких городах сильнее всего вырос спрос на каршеринг

Летний сезон 2026 года Ситидрайв закрывает почти с 7 млн поездок. Столько аренд оформили в шести городах России с июня по сентябрь, а машины за это время намотали 219 млн км.

За рулем пользователи проводили в среднем 78 минут – время аренды выросло на 15% год к году.

Спрос по городам, час пик и модели

Заметнее всего каршеринг прибавил в Санкт-Петербурге: поездок стало больше на 15% в сравнении с прошлым годом. В Москве количество аренд осталось на прежнем уровне, зато средняя продолжительность поездки поднялась на 10%. На юге тоже рост: в Краснодаре время аренды увеличилось на 10%, в Сочи – на 15%.

Стартовать в путь чаще всего предпочитали вечером – с 18:00 до 19:00 почти во всех городах это самое популярное время. Правда, Екатеринбург и Нижний Новгород выбились из общей картины: там пик спроса растянулся с 18:00 до 20:00. Поминутный тариф по-прежнему вне конкуренции, его доля колеблется от 69% до 74% в зависимости от города.

Из парка чаще всего разбирали автомобили комфорт-класса: Geely Coolray ( Belgee X50), Changan CS35 Plus, Nissan Qashqai, Haval Jolion Elite, Haval H3 и Chery Tiggo 7 Pro. Рекордные аренды исчислялись днями – 167 часов в Москве, 168 в Санкт-Петербурге и 163 в Сочи, то есть почти неделя непрерывной езды.

Сентябрь 2026: динамика и комментарий

В сентябре тренд сохранился: поездок стало больше на 8% в Санкт-Петербурге, на 7% в Краснодаре и на 9% в Сочи. В Москве, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде спрос держался примерно на прошлогоднем уровне, но среднее время аренды продолжило расти.

«Наша задача – помогать пользователям решать транспортные задачи в городе и за его пределами. Цифры показывают, что пользователи стали чаще выбирать каршеринг и проводить в поездках больше времени. Это связано с доступностью автомобилей и оптимизацией услуг, а также с поддержанием парка в заправленном состоянии в период трудностей с топливом и возможностью бесплатной парковки, например в Санкт-Петербурге», – прокомментировал PR-директор Ситидрайва Василий Мельников.

О рекордном притоке электромобилей в Россию «За рулем» уже рассказывал.

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