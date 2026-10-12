Волки, болото и тайны глухой деревни — в Карелии сняли мистический триллер «Лес»

12 ноября 2026 года состоится премьера экранизации романа Светланы Тюльбашевой

Мистический триллер «Лес» от студии Nemesis Films выйдет на экраны 12 ноября 2026 года.

Первые кадры триллера "Лес"

Режиссером выступил Гамлет Дульян, а основой послужил одноименный роман Светланы Тюльбашевой, выпущенный в 2024 году и разошедшийся тиражом более 100 тысяч экземпляров. Книга вошла в лонг-лист «Ясной Поляны» и длинный список «Большой книги», а также получила премию «Сделано в России» от журнала «Сноб».

Сюжет строится вокруг двух москвичек, которые теряются в карельских лесах. Каждая попытка найти дорогу домой оборачивается новой опасностью, а сам лес будто живет по своим законам. Параллельно в заброшенный деревенский дом приезжает странная семья, вызывающая неприязнь у местных.

Картина затрагивает темы одиночества, дружбы, семьи и выбора, а лес становится не просто декорацией, а самостоятельным пространством, где герои теряют привычные ориентиры.

Первые кадры триллера "Лес"

Главные роли исполнили Карина Разумовская, Лянка Грыу, Никита Кологривый, Роза Хайруллина и Екатерина Васильева. Съемки заняли всего 15 дней и проходили в Карелии: команда работала под проливными дождями, боролась с клещами и комарами, а для фильма была построена целая деревня.

Актеры нередко отказывались от дублеров – Разумовская сама выполняла автомобильные трюки и драки, а Кологривый погружался в искусственное болото. В кадре снимались настоящие волки, волчаки и волкособаки: главного волка сыграли четыре разных животных.

Фильм уже получил приз зрительских симпатий «Выборгский счет» на фестивале «Окно в Европу». Это первый проект Nemesis Films, созданный без сторонних продюсеров и государственного финансирования.

Режиссер особо отмечает, что, сохранив дух книги, он изменил финал истории.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!

«За рулем» можно читать и в Телеграм