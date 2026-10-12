Волки, болото и тайны глухой деревни — в Карелии сняли мистический триллер «Лес»
Мистический триллер «Лес» от студии Nemesis Films выйдет на экраны 12 ноября 2026 года.
Режиссером выступил Гамлет Дульян, а основой послужил одноименный роман Светланы Тюльбашевой, выпущенный в 2024 году и разошедшийся тиражом более 100 тысяч экземпляров. Книга вошла в лонг-лист «Ясной Поляны» и длинный список «Большой книги», а также получила премию «Сделано в России» от журнала «Сноб».
Сюжет строится вокруг двух москвичек, которые теряются в карельских лесах. Каждая попытка найти дорогу домой оборачивается новой опасностью, а сам лес будто живет по своим законам. Параллельно в заброшенный деревенский дом приезжает странная семья, вызывающая неприязнь у местных.
Картина затрагивает темы одиночества, дружбы, семьи и выбора, а лес становится не просто декорацией, а самостоятельным пространством, где герои теряют привычные ориентиры.
Главные роли исполнили Карина Разумовская, Лянка Грыу, Никита Кологривый, Роза Хайруллина и Екатерина Васильева. Съемки заняли всего 15 дней и проходили в Карелии: команда работала под проливными дождями, боролась с клещами и комарами, а для фильма была построена целая деревня.
Актеры нередко отказывались от дублеров – Разумовская сама выполняла автомобильные трюки и драки, а Кологривый погружался в искусственное болото. В кадре снимались настоящие волки, волчаки и волкособаки: главного волка сыграли четыре разных животных.
Фильм уже получил приз зрительских симпатий «Выборгский счет» на фестивале «Окно в Европу». Это первый проект Nemesis Films, созданный без сторонних продюсеров и государственного финансирования.
Режиссер особо отмечает, что, сохранив дух книги, он изменил финал истории.
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