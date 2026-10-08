На рынок вышел самый дешевый японский электромобиль: сколько он стоит?

Продажи электрического кей-кара Suzuki e SKY стартуют в Японии 16 ноября

Электрический кей-кар Suzuki e SKY выйдет на японский рынок 16 ноября 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Ценник варьируется от 2 120 000 до 2 790 000 иен, что по состоянию на 7 октября 2026 года соответствует примерно 1,1-1,5 млн рублей.

Suzuki e SKY

Таким образом новинка стала самой доступной «зеленой» моделью в этом сегменте на местном рынке. Если же учесть государственные субсидии, минимальная стоимость машины может опуститься до 1 552 000 иен – это около 842 тыс. рублей.

Владельцам кей-каров в Японии вообще доступны разные послабления от государства: пониженные ставки транспортного налога, скидка на парковку и не только.

Правда, за льготы приходится расплачиваться соответствием целому ряду требований. Одно из ключевых – ограничение по габаритам: не более 3,4 м в длину и 1,5 м в ширину.

В основе машины лежит новая платформа Heartect e. Батарея на 26 кВт⋅ч при желании способна питать сторонние устройства. Движение обеспечивает единственный электромотор мощностью 63 л.с., а на одном заряде кей-кар проезжает 310 км.

Привод – передний. Есть и функция Easy Drive Pedal, позволяющая управлять автомобилем с помощью одной педали. Чтобы снизить потребление энергии климатической системой, машину оснастили тепловым насосом и электрическим нагревателем воздуха. В салоне установили цифровую приборку и 10,1-дюймовый экран мультимедийной системы.

Ранее компания Maruti Suzuki India Limited (входит в структуру японской Suzuki Motor Corporation) представила модель Wagon R FFV. Это первый серийный Suzuki, оснащенный технологией гибкого использования топлива (flexible-fuel vehicle, FFV).

О других компактных и экономичных новинках, которые могут добраться до России, «За рулем» уже рассказывал.

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