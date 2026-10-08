Названы лидеры по ДТП среди премиум-авто

«Ингосстрах»: по ОСАГО и каско чаще всего в ДТП попадали немецкие марки

«Ингосстрах» изучил, кто из владельцев премиальных машин чаще оказывался в сводках ДТП за январь – сентябрь 2026 года. Итог по обеим программам – ОСАГО и каско – вышел почти одинаковым: первые три строчки достались немецким брендам.

Лидерство в ОСАГО забрала BMW. Чаще всего в аварии попадали 5 Series, 3 Series, X5 и X3. Следом идет Mercedes-Benz с седанами E-, C– и S-класса, а замыкает тройку Audi – седаны A6 и A4 плюс кроссоверы Q5 и Q3. В топ-5, по подсчетам страховщика, вошли еще Lexus (RX и NX) и Land Rover (Range Rover и Freelander).

По каско картина похожая, хотя набор моделей слегка другой. Первое место снова у BMW, причем здесь отличились крупные машины – X5, X3 и X6. У Mercedes-Benz на второй позиции в ДТП чаще прочих попадали GLC, GLE и GLS. Третья строка – за Audi: Q5, Q7 и Q3. В список также попали Lexus RX, Land Rover Range Rover Sport и Porsche Cayenne.

А вот среди штучных люксовых автомобилей статистика скромнее. За 2026 год в аварии угодили 15 Lamborghini Urus и 10 Rolls-Royce. Дальше – 5 Lotus Eletre, две Ferrari (F8 и Roma), а еще Aston Martin DBX и McLaren GTS.

Что до практических советов, в компании напоминают: машины премиум-класса требуют более качественного ремонта и сервиса. Выбирая каско для такого автомобиля, стоит смотреть на условия восстановления – где и какими запчастями будут ремонтировать, – и на то, какие риски покрывает полис.

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