Новые машины в России покупают всё реже: рынок теряет позиции в Европе

«Автостат»: авторынок РФ в сентябре опустился на пятое место в Европе

Отечественный авторынок сдал позиции в европейском зачете: в августе он держался на втором месте, а по итогам сентября откатился сразу на пятое. Такие данные получили специалисты агентства « Автостат», изучив статистику консалтинговой компании GlobalData – ее обнародовал портал Just Auto.

Возглавила европейский список Великобритания с 350 518 проданными машинами, что на 12% больше, чем годом ранее. Всплеск объясняется просто: в Соединенном Королевстве смена идентификатора на номерных знаках традиционно подстегивает спрос в первый месяц осени. Правда, месяцем раньше британцы были в этом первенстве лишь четвертыми.

На вторую строчку поднялась Германия – 256 774 единицы, прибавка к сентябрю 2025-го составила 9%. Третью позицию удержала Франция: 156 629 реализованных автомобилей и рост на 11,6%. Замыкает первую четверку Италия, чьи дилеры передали клиентам 139 356 машин (+10%).

Что до России, то с ее учетом расклад выглядит иначе: наша страна в этом рейтинге оказалась только пятой. За первый осенний месяц в РФ продали 115 060 новых легковых автомобилей – на 6,2% меньше, чем год назад. Эти цифры агентство «Автостат» ранее приводило со ссылкой на АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «Автостат».

Шестым в Европе стал испанский рынок: 93 858 проданных машин, прирост 10,2% относительно того же месяца прошлого года.

Как отмечает руководитель стратегических проектов агентства «Автостат» Дмитрий Ярыгин, среди крупнейших европейских авторынков только российский продемонстрировал в сентябре отрицательную динамику, однако это не помешало ему войти в топ-5.

Рынок новых автобусов в России тоже сокращался, об этом «За рулем» уже рассказывал.

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