Скидка до 900 тысяч рублей: стоимость популярных семейных гибридов изменилась

Кроссоверы Exlantix ET и ET8 получили прямые скидки до 900 тыс. рублей

Полноразмерные гибридные кроссоверы Exlantix ET и Exlantix ET8, которые продаются в России под отечественной маркой Esteo, в октябре получили прямые скидки. Пятиместная модель подешевела на 850 000 рублей, шестиместная – на 900 000. В процентах это 12,2% и 11,7% соответственно.

Exlantix ET предлагается в единственной комплектации «Топ» / Top. После дисконта ее цена опустилась до 6 140 000 рублей.

Шестиместный Exlantix ET8 тоже продается только в исполнении «Топ» / Top. Его фактическая стоимость со скидкой – 6 790 000 рублей.

Чем интересен Exlantix ET

По конструкции пятиместный Esteo Exlantix ET – полноприводный последовательный гибрид (REEV). Силовая установка объединяет 1,5-литровый турбомотор-генератор и пару электродвигателей, которые в пике выдают суммарно 469 л. с. и 634 Нм крутящего момента.

Бензин плюс батарея емкостью 40 кВт·ч дают запас хода 1180 км по циклу WLTP.

Exlantix ET

Обновленная версия появилась в продаже в августе – ее делали с прицелом на более глубокую адаптацию к российским условиям и с учетом пожеланий местных водителей. Отсюда система дистанционной парковки, позволяющая заранее выбрать место и управлять процессом с брелока, стальные прорезиненные накладки на педали, омыватель камеры заднего вида, увеличенный до 7 литров бачок стеклоомывателя и сертифицированное тягово-сцепное устройство. Буксировать разрешено прицеп массой до 1200 кг, вертикальная нагрузка – до 75 кг.

Exlantix ET8: крупнее и автономнее

Exlantix ET8 по габаритам больше пятиместного собрата, хотя на рынок он тоже вышел в августе. Характеристики силовой установки те же: последовательный гибрид с 1,5-литровым турбированным мотором-генератором и двумя электродвигателями, суммарно 469 л. с. и 634 Нм.

Батарея на 40 кВт·ч и бензобак объемом 67 литров обеспечивают до 1180 км по циклу WLTP.

Если верить производителю, ET8 полностью автономен и умеет подзаряжать себя сам. Генератор дает 3,7 кВт на каждый литр топлива, поэтому высокая скорость сохраняется даже при низком уровне заряда тяговой батареи.

Exlantix ET8

В оснащении, среди прочего, адаптивная пневмоподвеска, электрорегулировки сидений, вентиляция кресел первого и второго рядов и массаж для четырех сидений первых двух рядов. Добавьте сюда проекционный дисплей, 30-дюймовый центральный экран, потолочный 15,6-дюймовый монитор для задних пассажиров и аудиосистему с 23 динамиками.

Госпрограмма, субсидия и планы Esteo

Напомним: раньше оба кроссовера участвовали в государственной программе льготного автокредитования, которую недавно приостановил Минпромторг. Она давала шанс на госсубсидию в 925 000 рублей при покупке машины в кредит через банк – участник программы.

С такой поддержкой пятиместный Exlantix ET стоил бы 6 065 000 рублей, а шестиместный Exlantix ET8 – 6 765 000 рублей.

О том, как автопроизводители поддерживают спрос скидками, «За рулем» уже рассказывал.

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