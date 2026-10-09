Электромобили и машины с ДВС: что больше вредит экологии

Ученый Крылов развенчал миф об экологичности электромобилей

Отсутствие выхлопной трубы еще не делает машину экологически безобидной. Такую мысль высказал Константин Крылов – кандидат технических наук, заведующий кафедрой «Механизация природообустройства и ремонта машин» Тверского государственного технического университета. Оценивать, насколько тот или иной автомобиль безопасен для природы, по одному лишь факту отсутствия выхлопа неверно.

Смотреть, по его мнению, нужно гораздо шире – на весь жизненный цикл техники. То есть учитывать и то, как машина появляется на свет, и то, что с ней происходит после того, как она отслужила свое. И вот тут картина получается куда сложнее, чем принято думать.

Переход на электротранспорт, как отмечает ученый, заметного сокращения выбросов парниковых газов и вредных соединений не дает. Воздух чище не становится. Просто источник загрязнения меняет адрес: вместо машин на дорогах им оказываются тепловые электростанции, вырабатывающие энергию для зарядки аккумуляторов.

Само производство электромобилей и их батарей природе тоже вредит, причем изрядно. В составе аккумуляторов есть высокотоксичные компоненты, а когда срок службы батареи заканчивается, начинается самое неприятное – утилизация. Процесс этот сложный, дорогой и энергозатратный, так что риск загрязнения окружающей среды никуда не исчезает.

Двигатели внутреннего сгорания, подчеркивает Крылов, не пропадут. Они будут приспосабливаться к экологическим требованиям: где-то за счет роста топливной эффективности, где-то за счет перехода на альтернативные виды топлива.

Хотя свои плюсы у электромобилей и гибридов, конечно, есть. Расход топлива у них ниже, да и обслуживание обходится дешевле.

О том, почему рынок электромобилей и подключаемых гибридов продолжит расти, «За рулем» уже рассказывал.

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