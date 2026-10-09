Уникальные детали BMW уходят в прошлое: зачем марка пошла на такой шаг

Компания BMW нарастит долю стандартизированных деталей

BMW намерена значительно увеличить долю стандартизированных готовых компонентов вместо разработки уникальных деталей для каждой модели. Цифры выглядят внушительно. К 2032 году стандартизированные компоненты должны занять основную долю в ежегодном закупочном бюджете компании, а он оценивается примерно в €80 млрд. При этом использование уникальных деталей планируют урезать вдвое.

«Компания BMW стремится перенять опыт китайской автомобильной промышленности в попытке повысить свою конкурентоспособность. Немецкий автопроизводитель планирует значительно расширить использование стандартизированных, готовых компонентов вместо разработки деталей на заказ для каждой модели», – отмечается в публикации.

Расчет простой: когда один и тот же компонент уходит сразу нескольким заказчикам, объемы растут, а себестоимость единицы продукции падает. Вот и вся экономика масштаба. Кстати, сэкономить BMW собирается не только на закупках, но и на собственных инженерных разработках – меньше уникальных проектов, меньше затрат на их создание.

Новый генеральный директор BMW Милан Неделькович смысла изобретать велосипед не видит, если кто-то уже сделал хороший: «На рынке есть убедительные промышленные стандарты, и было бы неправильно их не использовать».

Превратится ли машина в конструктор, а бренд – в безликую сборку? В компании уверяют, что нет: ни качество, ни динамика, ни идентичность марки не пострадают. Зато сократится разрыв в издержках с китайскими автопроизводителями, которые стали эффективнее как раз за счет общих компонентов между разными брендами и моделями. BMW хочет отщипнуть часть этих преимуществ, не отказываясь при этом от премиального позиционирования.

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