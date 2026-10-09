Три завода работают в три смены: эти машины пользуются огромным спросом

Mercedes-Benz установил рекорд продаж электромобилей

Квартальные продажи электромобилей Mercedes-Benz обновили исторический максимум. С июля по сентябрь 2026 года марка передала клиентам 68,4 тыс. машин на батареях – сразу на 61% больше, чем годом ранее. По сути, четыре электрические модели в Европе уже разобрали до конца года.

Речь про батарейные GLC, CLA, GLB и GLA. В компании говорят, что очередь заказов на них тянется далеко в 2027 год. Чтобы хоть как-то закрыть спрос, конвейеры в немецких Бремене и Раштатте и в венгерском Кечкемете перевели на трехсменный режим.

Сильнее всех рванул электрический GLC – его результат более чем втрое превысил показатели второго квартала. Батарейный CLA прибавил 24%. А вот GLB только-только вышел на рынок в третьем квартале, выпуск электрического GLA стартовал в сентябре.

В Европе продажи электрокаров марки за квартал подскочили на 78% в годовом выражении и на 24% относительно предыдущего квартала. Почти каждый третий новый легковой автомобиль Mercedes, проданный в ЕС, оказался полностью электрическим. В мировом масштабе доля электромобилей в продажах Mercedes-Benz Cars достигла рекордных 16,8%.

Если приплюсовать подключаемые гибриды, на электрифицированные версии пришлось 25% мировых продаж легкового подразделения. Всего Mercedes-Benz Group реализовала за квартал 491,7 тыс. легковых и коммерческих машин, из них 84,4 тыс. – Mercedes-Benz Vans.

Общая картина, правда, вышла слабее прошлогодней: продажи группы просели на 6%, а легковых Mercedes-Benz Cars – на 8%. Виной тому Китай, где реализация легковых моделей марки упала на 31%. Рост спроса на электромобили в Европе пока не перекрывает эту просадку целиком.

О том, почему рынок электромобилей и гибридов будет расти, «За рулем» объяснил.

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