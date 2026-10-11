ДТП на загородной трассе, камер нет, а второй участник скрылся: что делать ?

Воропаев: что делать, если на трассе произошел контакт авто и виновник скрылся

Авария на загородной трассе, где нет видеокамер, да еще и с вторым участником, который поспешил уехать, – случай малоприятный. Свидетелей обычно мало, доказательств тоже. По словам автомобильного юриста Льва Воропаева, пострадавшему в такой истории первым делом стоит сосредоточиться на том, что он успел увидеть.

Номерной знак скрывшегося автомобиля – ключевая деталь. Не помешает и описание водителя: черты лица, одежда, телосложение, направление, в котором машина уехала. Чем подробнее получится вспомнить, тем проще будет искать нарушителя. Все эти сведения нужно сразу передать в ГИБДД.

ПДД в подобной ситуации как раз и требуют обратиться в Госавтоинспекцию. Сообщить следует регистрационный знак автомобиля и, если получилось запомнить, как выглядел водитель. Юрист советует не пускать дело на самотек: регулярно узнавать, как продвигается административное расследование, и помогать поискам. Есть и нестандартный прием – правда, законом он не предусмотрен, зато может ускорить процесс. Речь о готовности взять на себя отдельные расходы, например оплатить отправку телеграммы собственнику машины, чтобы того вызвали для составления протокола.

Если Госавтоинспекция все-таки установит виновника, пострадавшему надо забрать документы в правоохранительных органах и подать заявление в страховую по ОСАГО. Когда же водителя найти не удалось, но номер и данные владельца известны, выход один – готовить иск к собственнику автомобиля. Судебная практика, отмечает Воропаев, стоит на стороне потерпевшего: за ущерб отвечает владелец машины, даже если личность водителя установить не удалось.

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