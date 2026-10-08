Продажи этого автобренда подскочили в шесть раз: все держится на одной модели
За девять месяцев 2026 года в России поставили на учет 21 218 новых автомобилей Mazda. Для сравнения: за тот же отрезок 2025-го таких машин было всего 3465 – то есть рост получился шестикратным. Такими цифрами поделился руководитель аналитического агентства « Автостат» Сергей Целиков в своем Telegram-канале.
«Более 90% спроса пришлось на единственную модель – кроссовер Mazda CX-5 (19 631 шт). Успех популярности этой модели обеспечен доступной ценой, которая формируется за счет льготного утиля и китайской сборки», – говорится в публикации.
Остальные модели марки, выходит, погоды не делают вовсе. Вся статистика по сути держится на одном кроссовере, а прочие версии разошлись мизерными партиями.
Любопытная деталь: официальных поставок японский бренд в России не ведет вообще. Все машины приезжают по схемам альтернативного импорта, о чем автоэксперт тоже упомянул.
При этом владельцам не стоит переживать из-за обслуживания. Сервисная сеть и поставки запчастей все-таки поддерживаются – ради этого запустили отдельный бренд MZD, который продвигают через официальный сайт японской марки.
О том, какие кроссоверы сейчас набирают популярность в России, «За рулем» уже рассказывал.
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