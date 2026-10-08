На рынок вышла топовая версия нового электрокроссовера BMW: подробности о машине

BMW представила iX3 M60 xDrive: 612 сил и разгон до 100 км/ч за 3,9 секунды

Топовая версия электрического кроссовера BMW iX3 получила индекс M60 xDrive. Доработкой занималось спортивное подразделение M, поэтому перед нами самая мощная модификация модели. Относится она к новому семейству Neue Klasse, которое открыл как раз электрический iX3.

Силовая установка состоит из двух электромоторов суммарной отдачей 612 л.с., а пиковый крутящий момент достигает 875 Нм. С места до 100 км/ч машина ускоряется за 3,9 секунды, а максимальная скорость – 240 км/ч.

BMW iX3 M60 xDrive

Есть с чем сравнить: базовый iX3 40 выдает 320 л.с., а iX3 50 xDrive – 469 л.с. Второй разгоняется до сотни за 4,9 секунды, то есть ощутимо медленнее флагмана.

За распределение мощности отвечает шасси от M-подразделения. Уже в стандарте здесь адаптивная подвеска, рулевое управление с переменным передаточным отношением и дифференциал M Sport. Узнать версию снаружи помогут особые элементы оформления, в том числе новый рисунок фар.

Батарея на 108,7 кВт·ч позволяет проехать до 754 км по циклу WLTP – для машины с такой мощностью результат совсем не компромиссный. Зарядка постоянным током достигает 400 кВт: при подходящих условиях десяти минут хватит, чтобы добавить до 340 км пробега.

BMW iX3 M60 xDrive

Внутри – спортивные кресла с электроприводом и массажем, приборная панель с M-графикой и отдельные кнопки режимов Boost и M на руле. Центральный дисплей здесь 17,9 дюйма, а часть информации проецируется на лобовое стекло системой BMW Panoramic Vision.

Выпуск iX3 M60 xDrive наладят весной 2027 года на заводе BMW в Дебрецене. Заказы при этом начнут принимать уже в конце января.

Интерьер BMW iX3 M60 xDrive

Стоимость новинки пока не объявлена. Ориентир такой: в Германии обычный iX3 продается от €63 400 (примерно 6,1 млн рублей), а версия 50 xDrive – от €70 900 (около 6,8 млн рублей).

О том, почему рынок электромобилей и подключаемых гибридов продолжит расти, «За рулем» уже рассказывал.

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