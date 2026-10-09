Эти Тойоты активнее всего ввозят в Россию: названы самые популярные модели

За 2026 год в РФ ввезли 101 тыс. Toyota, лидеры — RAV4, Highlander и Camry

За девять месяцев 2026 года в страну завезли 101 тысячу автомобилей Toyota. К тому же периоду 2025-го это плюс 21,5% – такие цифры привел руководитель агентства « Автостат» Сергей Целиков.

Что стоит за общим числом? Почти 26 тысяч машин оказались новыми, и их прибавилось на 59%. Еще 75 тысяч – с пробегом, тут рост куда скромнее, 12,3%. Получается, свежие автомобили набирают обороты быстрее, хотя по абсолютным объемам они все еще в явном меньшинстве.

Среди новых моделей покупатели чаще всего останавливались на RAV4 – 8527 штук. Следом идут Highlander (7598) и Camry (4153).

У подержанных своя тройка фаворитов: Corolla (17 236), Yaris (11 007) и Raize (7574). Кстати, именно сегмент б/у во многом и формирует общую картину поставок.

География ввоза распределилась так: Япония – 63,4%, Китай – 16%, Киргизия – 15,3%, ОАЭ – 1,6%, Беларусь – 1,1%. Причем у 66,8% привезенных Toyota руль расположен справа, и речь в основном о машинах с пробегом.

Безоговорочный лидер российского автоимпорта – по-прежнему Toyota. Ранее сообщалось, что ввоз японских автомобилей с пробегом в Россию вырос на треть.

О том, какие коробки передач надежнее у Toyota, «За рулем» уже разбирался.

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