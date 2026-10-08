Российский бренд запускает три новых модели — будет большой SUV

Вторая модель марки Амберавто появится на авторынке РФ в 2027 году

Принадлежащий калининградскому заводу «Автотор» бренд Амберавто планирует расширить модельную линейку. Об этом сообщил Дмитрий Степин, генеральный директор компании «Автоторг», являющейся дистрибьютором марки.

«На 2027 год мы видим потенциал продаж на уровне 10 000 штук. Но, чтобы нам выйти на этот объем, придется расширить модельную линейку. Будет и компактный электрический SUV, и гибридная машина, планируется и большой SUV. Я очень надеюсь, что в следующем году нам удастся, как минимум, вывести вторую модель», – рассказал Степин.

До настоящего момента бренд Амберавто представлен лишь одной моделью – это электрический седан Амберавто А5, являющийся клоном франко-китайского JMEV Yi.

Как уточнил Степин, вторая и последующие модели бренда на первых порах будут собираться из китайских машинокомплектов. А вот Амберавто А5 ждет постепенный переход на производство полного цикла.

Ранее «За рулем» рассказывал о новых моделях Амберавто – это А3 и А7.