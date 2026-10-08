ДТП на трассе, виновник уехал, камер рядом нет: как не остаться без выплаты?

При ДТП на загородной трассе без камер нужно запомнить номер уехавшего водителя

Контакт с другой машиной на загородной дороге, где не установлены видеокамеры, – ситуация неприятная вдвойне, если второй участник уехал, не остановившись. Что делать пострадавшему в таком случае, объяснил автомобильный юрист Лев Воропаев. Первое и самое главное – не терять голову и внимательно посмотреть на уезжающую машину.

«В такой ситуации, когда нет никаких видеодоказательств, нужно запомнить регистрационный знак и хотя бы визуально описать, кто был за рулем», – отметил адвокат.

Дальше действовать нужно быстро. По правилам дорожного движения пострадавшему следует обратиться в Госавтоинспекцию и сообщить туда все, что удалось зафиксировать: регистрационный знак, а если получилось – и подробное описание человека за рулем. Чем больше деталей, тем выше шансы, что личность устанавливают.

Причем просто подать заявление и ждать – не лучшая тактика. Воропаев советует постоянно интересоваться, как продвигается административное расследование, и самому помогать процессу. Есть и неофициальный прием, законом не прописанный, зато ускоряющий дело: заявить о готовности взять на себя часть расходов – скажем, оплатить телеграмму собственнику автомобиля, чтобы того вызвали для составления протокола.

Если виновника все-таки найдут, пострадавшему нужно забрать документы в правоохранительных органах и идти в страховую компанию за возмещением по ОСАГО. Совсем иначе обстоит дело, когда установить скрывшегося водителя не получилось, зато известны номер и данные владельца машины. Тогда юрист рекомендует готовить иск и предъявлять требования собственнику транспортного средства: судебная практика исходит из того, что ущерб возмещает владелец, даже если за рулем был не он и личность водителя так и осталась неустановленной.

О том, какие машины чаще попадают в ДТП, «За рулем» уже рассказывал.

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