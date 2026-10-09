Крепкая ходовая, безотказный мотор — добротный седан за 300 тысяч

Эксперт «За рулем» рассказал, как правильно выбирать Ford Focus II с пробегом

Бюджетные седаны с пробегом в сегменте до 300 тысяч рублей — интересную подборку на эту тему представил эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев.

Конечно, во главу угла тут ставится надежность: главный вопрос – какие из моделей, прежде широко известных в России и имевших вполне положительную репутацию, ныне сохранили хотя бы остатки былой бодрости?

Понятно, что сам по себе бюджетный сегмент, как правило, не способствует долговечности, однако некоторые из фигурантов статьи в массе своей состарились куда качественнее и симпатичнее остальных.

Ford Focus II

Помните Ford Focus второго поколения? Еще бы! Согласитесь, была пора, когда на этих машинах, казалось, ездило полстраны. Их выпускали до 2011 года, и сегодня немало таких машин «светится» на вторичке. За 300 тысяч рублей доминируют предложения с пробегом свыше 250 тысяч км.

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Из моторов самым спокойным и безотказным считают старый 1.6 (100 л. с.), сочетаемый с механикой или автоматом 4F27E, выдерживающими 250 тысяч км до переборки. Все прочие двигатели (1.4, 115-сильный 1.6, 1.8, 2.0) также благополучны, включая 115-сильный турбодизель, но требовательны к качеству топлива. Бензиновые по уму надо кормить 95-м. Всем по силам 350 тысяч км.

Механические коробки не без греха: у массовой IB5 рановато умирают синхронизаторы, у MTX75 – выжимной подшипник сцепления. Неизбежны возрастные течи.

Сильные стороны Фокуса – крепкая ходовая часть и достойная управляемость. Слабости, как и у Гранты, сосредоточены в электрике: центральный замок и замок багажника, глюки приборной панели. Кузов держится неплохо, но не вечно: коррозия движется снизу – днище, арки, пороги.

Ford Focus II

Другие адекватные (и не очень) варианты за те же деньги – в статье «За рулем»!