Спорткар с пластиковым кузовом вытащили со дна — что с ним стало?

Угнанный пять лет назад Chevrolet Corvette Grand Sport подняли со дня реки

Дайвер нашел машину, которую угнали пять лет – это произошло в американском штате Джорджия.

Случайная находка ныряльщика-любителя оказалась спорткаром Chevrolet Corvette Grand Sport седьмого ( С7) поколения. Он пять лет пролежал на дне реки – машину угнали еще в 2020-м, когда она была почти новой. Интересно, что стеклопластиковый кузов и виниловая пленка сохранились удивительно хорошо. Чего не скажешь об остальном: двигатель LT1 V8, трансмиссия и электроника, скорее всего, уничтожены коррозией.

По всей вероятности, красивая машина уйдет в «тотал» – если не найдется энтузиаст, который возьмется за очень сложное восстановление. Интересный получился бы проект!..

Ах, да, еще сохранился стикер на лобовом стекле – по нему удалось восстановить имя владельца и, собственно, идентифицировать машину. Но вот личности угонщиков остались неизвестными – как и обстоятельства, при которых машина улетела в реку. Удивительная история, хоть и не единственная в своем роде.

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