Новые авто стали недосягаемой роскошью: 85% граждан они не по карману

Экономист Зубец: стоимость нового автомобиля в России завышена в 4 раза

Позволить себе автомобиль прямо из салона сегодня может далеко не каждый житель России. По оценке директора Центра исследований социальной экономики, доктора экономических наук Алексея Зубца, таких людей 80-85% – им остается либо вторичный рынок, либо ввоз подержанных машин из-за рубежа.

«Социология показывает, что 80-85% россиян не могут купить новую машину. Если говорить о критерии приобретения автомобиля, то автомобиль должен стоить 4-6 месячных доходов семьи. Лучше 3-4, но 6 – это верхний предел. Если в семье два человека работают и получают 200 тыс. рублей – то их автомобиль должен стоить 800 тыс. рублей. Это оправданная, экономически обоснованная стоимость. Но новых автомобилей по таким ценам у нас нет», - рассказал экономист.

С реальными цифрами рынка расчеты экономиста расходятся в разы. Аналитическое агентство « Автостат» подсчитало: за восемь месяцев текущего года средневзвешенная цена новой легковой машины достигла 3,43 млн рублей. Выходит, вчетверо больше той суммы, которую Зубец называет экономически оправданной.

Что остается покупателю в такой ситуации? Вариантов немного – искать машину с пробегом либо тянуть с заменой как можно дольше. Вместо привычных четырех лет владения люди ездят на одном авто 15 лет и более, добавляет эксперт.

Ранее «За рулем» рассказывал , что новые Kia Sportage предлагаются в России с ценами от 3,3 млн рублей.

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