Новые авто стали недосягаемой роскошью: 85% граждан они не по карману
Позволить себе автомобиль прямо из салона сегодня может далеко не каждый житель России. По оценке директора Центра исследований социальной экономики, доктора экономических наук Алексея Зубца, таких людей 80-85% – им остается либо вторичный рынок, либо ввоз подержанных машин из-за рубежа.
«Социология показывает, что 80-85% россиян не могут купить новую машину. Если говорить о критерии приобретения автомобиля, то автомобиль должен стоить 4-6 месячных доходов семьи. Лучше 3-4, но 6 – это верхний предел. Если в семье два человека работают и получают 200 тыс. рублей – то их автомобиль должен стоить 800 тыс. рублей. Это оправданная, экономически обоснованная стоимость. Но новых автомобилей по таким ценам у нас нет», - рассказал экономист.
С реальными цифрами рынка расчеты экономиста расходятся в разы. Аналитическое агентство « Автостат» подсчитало: за восемь месяцев текущего года средневзвешенная цена новой легковой машины достигла 3,43 млн рублей. Выходит, вчетверо больше той суммы, которую Зубец называет экономически оправданной.
Что остается покупателю в такой ситуации? Вариантов немного – искать машину с пробегом либо тянуть с заменой как можно дольше. Вместо привычных четырех лет владения люди ездят на одном авто 15 лет и более, добавляет эксперт.
Ранее «За рулем» рассказывал , что новые Kia Sportage предлагаются в России с ценами от 3,3 млн рублей.
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