Стало известно, когда стартуют продажи Lada Vesta и Iskra c новыми моторами

АВТОВАЗ: обновленные Lada Vesta и Lada Iskra выйдут в продажу в 2026 году

Обновленные Lada Vesta и Lada Iskra доберутся до дилеров в четвертом квартале. О таких сроках сообщили в российском концерне, напомнив, что о запуске новых силовых агрегатов и опций еще в январе рассказывал президент АВТОВАЗа Максим Соколов. Речь идет не о косметике: обеим моделям обещают другую начинку под капотом.

Для Vesta главная перемена – двигатель объемом 1,8 литра мощностью 132 лошадиные силы под индексом XGF GEN2 1.8. Им заменят нынешний 1.8 EVO. Агрегатироваться новинка будет и с шестиступенчатой механикой (6МТ), и с автоматической коробкой AT WLY. Плюс машине добавят функций комфорта и безопасности.

У Iskra своя история. Мотор здесь 1,6-литровый – 120 л.с. и 154 Нм. Самое любопытное – система изменения фаз газораспределения на впуске: на вазовских двигателях такого объема ее раньше не применяли. По замыслу, это сделает мотор эластичнее на низких и средних оборотах, а заодно сократит расход бензина.

Что до спроса, то он у Iskra уже растет. Продажи модели в сентябре 2026 года подскочили в 3,4 раза к тому же месяцу 2025-го – до 3,2 тысячи машин.

О скидках на отечественные машины «За рулем» уже рассказывал.

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