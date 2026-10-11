Электрокар кажется пресным? Audi предлагает искры, запахи и турболаг

Audi запатентовала технологии для улучшения ощущений от вождения электромобиля

В патентной базе Германии появился документ Audi, где собраны технологии, которые должны вернуть электромобилям яркие ощущения. Заявка охватывает сразу несколько направлений – от вибраций до запахов. Смысл затеи понятен: сгладить нехватку привычных эмоций, которые дарит машина с двигателем внутреннего сгорания.

Вибрации и звук: ставка на живые ощущения

Первое предложение касается передачи в салон естественных колебаний электропривода. Для этого силовой агрегат и кузов предлагают связать особыми конструктивными элементами – в частности, полыми стальными деталями.

Со звуком поступают иначе: в патенте рассматривается снижение объема шумоизоляции. Тогда водитель станет отчетливее слышать, как работает электромотор.

Атмосферы добавляют и визуальные решения на основе электрических разрядов. Один вариант – металлический элемент, высекающий искры при контакте с дорогой. Второй – электрическая дуга, напоминающая разряды катушки Tesla.

Ароматы, проекции и имитация турболага

Внутри салона обстановку планируют настраивать с помощью запахов. Причем пахнуть будет по-разному в зависимости от дорожной ситуации: в пробке система подаст успокаивающие ноты, а при активной езде – что-то поинтенсивнее. Упоминается в материалах и специфический «запах электросмога», который сравнивают с ароматом игрушечной железной дороги.

На лобовое стекло хотят проецировать эффект «искривления пространства» – ради дополнительных эмоций от высокой скорости. Когда же машина едет спокойно, вместо этого могут отображаться статичные пейзажи. Еще одна задумка – менять цвет автомобиля в соответствии с режимом движения.

Есть в заявке и попытки воссоздать то, что знакомо по машинам с ДВС. Речь, в частности, об имитации раскрутки мотора на месте и об эффекте задержки отклика, аналогичном турболагу.

Пока все эти технологии существуют лишь на уровне патентной заявки. О планах внедрять их в серийные модели Audi не сообщала.

Ранее «За рулем» уже разбира л, электромобили или машины с ДВС больше вредят экологии.

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